Митрополит Иларион назвал три темы, о которых не следует всем рассказывать

Митрополит Иларион объяснил, почему о некоторых вещах не надо говорить никому Митрополит Иларион назвал три темы, о которых не следует всем рассказывать

Москва31 июл Вести.Митрополит Иларион (Алфеев) в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, перечислил три категории сведений, которые не стоит предавать широкой огласке.

К первой из таких, по мнению митрополита, относится личная жизнь человека.

Вторая вещь, о которой не следует распространяться, — это грехи или недостатки других людей. Как пояснил архиерей, если человек недоволен чьим-то поведением или поступками, всегда предпочтительнее обсудить это напрямую с виновником, а не разглашать информацию третьим лицам, особенно когда заранее известно, что подобное разглашение не принесет никакой пользы.

Третья категория, которую не следует выносить на всеобщее обозрение, включает собственные грехи, серьезные переживания и личные проблемы. Иерарх уточнил, что это правило не распространяется на общение со священником в рамках таинства исповеди, поскольку священнослужитель связан тайной исповеди.

Митрополит отметил, что нередко люди готовы делиться своими проблемами с друзьями, но стесняются исповедоваться священнику, испытывая недоверие к незнакомому человеку. Он объяснил, что, рассказывая друзьям о своих проступках или трудностях, можно столкнуться с риском: сегодняшний друг завтра может стать недоброжелателем и начать распространять услышанное. Со священником подобная ситуация исключена, так как тайна исповеди гарантирует, что сказанное останется в рамках беседы.

Кроме того, архиерей добавил, что раскрытие крайне неприятных подробностей другу может ввести его в соблазн или даже оттолкнуть. Со священником же такого не произойдет, поскольку священнослужитель не отождествляет человека с его грехом, а видит процесс отделения греха от человека, никогда не осуждая, подобно врачу, который прописывает лекарство и наблюдает за исцелением пациента.

В завершение митрополит коснулся темы обращения к психологам, предупредив, что их советы могут не всегда соответствовать духовным рекомендациям. В качестве примера он привел ситуацию, когда специалист может посоветовать "полюбить себя таким, какой ты есть" и не бороться с дурными привычками или склонностями, тогда как Церковь называет это грехом и призывает к его преодолению.

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