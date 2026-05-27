Митрополит Иларион рассказал, в каких условиях находился под стражей Митрополит Иларион описал условия своего содержания под стражей

Москва27 мая Вести.Митрополит Иларион после освобождения из-под стражи рассказал об условиях своего содержания под стражей. Об этом сообщается в Telegram-канале архиерея.

По его словам, особенно тяжелыми оказались первые часы в изоляторе.

Было очень холодно в первом изоляторе. Постоянно приходилось двигаться, чтобы не замерзнуть. Это ухудшалось еще и из-за отсутствия питания приводятся его слова в публикации

По словам митрополита, спать мешали жесткие нары без подушек. Книг, бумаги и ручки также не было.

26 мая стало известно об освобождении митрополита Илариона, задержанного чешской полицией днем ранее. Поводом для задержания послужило обнаружение в его автомобиле запрещенных веществ, однако обвинения священнику так и не были предъявлены.