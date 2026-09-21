Мизулина: на треш-стримах с убийством животных наживается конкретный человек

Мизулина раскрыла, кто может стоять за треш-стримерами, убившими кролика Мизулина: на треш-стримах с убийством животных наживается конкретный человек

Москва21 сен Вести.За компанией треш-стримеров из Санкт-Петербурга, которые убили кролика в прямом эфире, стоит человек из Московской области. Он же получает основной доход от аморальных трансляций. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

По ее словам, все материалы по данному инциденту собраны, подготовлены и направлены в МВД для принятия соответствующих мер в отношении подобных трансляций.

По информации от пользователей, которую мы получили, за этой компанией треш-стримеров стоит отдельное лицо из Московской области, которое получает основной доход от всех этих аморальных трансляций. Над этим тоже стоило бы задуматься правоохранительным органам сказала Мизулина

Также она отметила, что данная компания треш-стримеров ведет свои прямые эфиры уже достаточно длительное время. А живут создатели жестокого контента на пожертвования, которые собирают со зрителей трансляций.

В кадре этих трансляций постоянно драки, насилие, избиения, истязания, как людей, так и животных. Кроме того, встречается и пропаганда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), демонстрация порнографических материалов, пропаганда нацистской атрибутики и символики добавила Мизулина

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге треш-стримеры ради донатов в прямом эфире издевались над кроликом, в результате чего животное погибло.

Мизулина призвала правоохранительные органы Санкт-Петербурга и Ленинградской области принять меры.