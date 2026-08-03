Москва3 авг Вести.Московский кредитный банк завершил процедуру присоединения Дальневосточного банка. Клиентская база и IT-инфраструктура двух финансовых организаций в результате интеграции консолидированы в единую сеть, сообщается на сайте МКБ.

Теперь сеть объединенного банка насчитывает больше ста офисов и 800 банкоматов, расположенных в 66 городах и населенных пунктах Российской Федерации.

Банк МКБ завершил присоединение Дальневосточного банка и расширил свое присутствие на Дальнем Востоке и в Сибири говорится в публикации

Кроме того, во Владивостоке одновременно с завершением интеграции начал работу региональный центр "Дальневосточный", открытие которого позволит предоставлять клиентам расширенный спектр услуг комплексного финансового сопровождения, подчеркнули в МКБ.

Там также отметили, что расширение географии присутствия остается одним из ключевых направлений стратегии развития банка.