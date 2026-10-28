МКС может быть затоплена в 2031-2032 годах Глава Роскосмоса Баканов назвал сроки, когда МКС могут затопить

Москва28 окт Вести.Международную космическую станцию (МКС) могут затопить в 2031-2032 годах, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

США предложили России продлить эксплуатацию МКС до 2030 года, уточнил он, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита Россия-Африка.

Они (США – прим. ред.) обратились подвинуть [эксплуатацию МКС] с 2028 на 2030 год и дальше с затоплением 2031 или 2032 год сказал Баканов

Ранее 28 октября в интервью ИС "Вести" глава Роскосмоса заявил, что РФ и США продолжают взаимодействие в сфере освоения космоса, и отношения, касающиеся МКС, не разорваны.