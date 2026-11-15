Москва15 ноя Вести.В отношении курения электронных сигарет "сложилось мнимое ощущение безопасности", заявил ИС "Вести" первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Андрей Кузнецов.

Это получило распространение в первую очередь в детской среде, в молодежной среде, в школах. Это период, когда в школах был просто ужас: и преподаватели, и учителя не понимали, как с этим быть. Запреты не работали, потому что было понимание, что это безвредно