Москва23 нояВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием, пожелав ему долгих лет жизни на церковнославянском языке.
Соответствующее поздравление дипломат разместила в своем Telegram-канале, сопроводив его совместной фотографией с предстоятелем Русской православной церкви.
Многая лета, Святейший!написала Захарова
Патриарх Кирилл отметил свой юбилей 20 ноября, а вечером в понедельник состоялся приуроченный к этой дате торжественный прием.