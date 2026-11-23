Захарова поздравила патриарха Кирилла с 80-летием на церковнославянском

"Многая лета, Святейший!": Мария Захарова поздравила патриарха с юбилеем Захарова поздравила патриарха Кирилла с 80-летием на церковнославянском

Москва23 ноя Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием, пожелав ему долгих лет жизни на церковнославянском языке.

Соответствующее поздравление дипломат разместила в своем Telegram-канале, сопроводив его совместной фотографией с предстоятелем Русской православной церкви.

Многая лета, Святейший! написала Захарова

Патриарх Кирилл отметил свой юбилей 20 ноября, а вечером в понедельник состоялся приуроченный к этой дате торжественный прием.