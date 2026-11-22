Многодетной жительнице Новокузнецка по ошибке приписали чужих сына и дочь РЕН ТВ: жительнице Кузбасса приписали двоих чужих детей из других регионов

Москва22 ноя Вести.В Кузбассе женщине приписали двоих чужих детей, из-за чего она не может получить выплаты на своих троих. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Об ошибке жительница Новокузнецка узнала в феврале 2026 года, когда пыталась оформить единое пособие через "Госуслуги".

Выяснилось, что за ней числятся еще двое детей-однофамильцев из других городов. Один ребенок якобы родился в 2016 году в Красноярске, а вторая девочка — в Екатеринбурге… Из-за сложившейся ситуации женщина потеряла работу и осталась без денег говорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ

Женщина обратилась в суд в Прокопьевске, тот встал на ее сторону и обязал ЗАГС исправить записи. Однако удалены оказались только сведения о девочке, мальчик все еще приписан к ней, и Соцфонд продолжает отказывать в получении выплат.