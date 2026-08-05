МО РФ показало видео удара по газокомпрессорной станции в Полтавской области МО РФ показало кадры удара по газокомпрессорной станции в Полтавской области

Москва5 авг Вести.Боевые расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем (обр ВБпС) "Варяг" поразили газокомпрессорную станцию в населенном пункте Жабки Полтавской области, заявило Министерство бороны России.

Боевые расчеты обр ВБпС "Варяг" успешно поразили газокомпрессорную станцию в населенном пункте Жабки в Полтавской области говорится в сообщении

В Минобороны также заявили, что в населенном пункте Новгород-Северский в Черниговской области были поражены склад горюче-смазочных материалов и логистический центр "Новой почты". По сообщению ведомства, оба объекта использовались в интересах ВСУ.

Ведомство также показало видео поражения объектов в Черниговской и Полтавской областях.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 5 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности по объектам в Киеве и Киевской области.