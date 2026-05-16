Москва16 мая Вести.Силы Черноморского флота России уничтожили шесть катеров-беспилотников ВСУ. Такую информацию распространило Минобороны РФ в новой сводке о ходе спецоперации.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ сказано в материале

Уточняется, что всего за время СВО были уничтожены, в частности, 671 самолет и 146 873 дрона ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило, что расчеты противовоздушной обороны утром 16 мая ликвидировали 13 украинских беспилотников над регионами России.