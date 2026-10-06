ВС РФ поразили радиолокационные станции ВСУ в Полтавской и Одесской областях

МО РФ сообщило об ударах по РЛС противника в Полтавской и Одесской областях ВС РФ поразили радиолокационные станции ВСУ в Полтавской и Одесской областях

Москва6 окт Вести.Вооруженные силы России с помощью беспилотников "Герань" поразили радиолокационные станции Вооруженных сил Украины в Полтавской и Одесской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.

Одна из станций была поражена в Миргороде Полтавской области. Речь идет о радиолокационной станции обнаружения воздушных целей П-37 "Меч".

Кроме того, Минобороны заявило о поражении радиолокационной станции 35Д6 в населенном пункте Кагарлык Одесской области. Ведомство также опубликовало кадры удара.

Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано успешное поражение обеих целей подчеркнули в МО РФ

Ранее стало известно, что российским военнослужащим удалось нанести удары по местам хранения беспилотников и пунктам временной дислокации украинских боевиков и наемников, привлеченных киевском режимом. Использовались ударные дроны и оперативно-тактическая авиация.