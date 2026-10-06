Москва6 октВести.Вооруженные силы России с помощью беспилотников "Герань" поразили радиолокационные станции Вооруженных сил Украины в Полтавской и Одесской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.
Одна из станций была поражена в Миргороде Полтавской области. Речь идет о радиолокационной станции обнаружения воздушных целей П-37 "Меч".
Кроме того, Минобороны заявило о поражении радиолокационной станции 35Д6 в населенном пункте Кагарлык Одесской области. Ведомство также опубликовало кадры удара.
Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано успешное поражение обеих целейподчеркнули в МО РФ
Ранее стало известно, что российским военнослужащим удалось нанести удары по местам хранения беспилотников и пунктам временной дислокации украинских боевиков и наемников, привлеченных киевском режимом. Использовались ударные дроны и оперативно-тактическая авиация.