Москва16 нояВести.Одесского ресторатора, которого мобилизовали в ВСУ, отправили штурмовиком в Сумскую область из-за неудачно организованного застолья для гостей командира украинской армии. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.
Как уточняется, известный одесский ресторатор был призван в ВСУ личным поваром командира одного из подразделений.
После неудачной попойки, на которой украинский командир не угодил своим гостям приготовленным угощением, бывшего управляющего сетью ресторанов отправили в штурмовики в Сумскую областьсказал собеседник агентства
Он добавил, что дальнейшей судьбе бизнесмена неизвестно.