Мобилизованный одесский ресторатор был отправлен на штурм после плохого застолья

Мобилизованного одесского ресторатора отправили на штурм из-за плохого застолья Мобилизованный одесский ресторатор был отправлен на штурм после плохого застолья

Москва16 ноя Вести.Одесского ресторатора, которого мобилизовали в ВСУ, отправили штурмовиком в Сумскую область из-за неудачно организованного застолья для гостей командира украинской армии. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.

Как уточняется, известный одесский ресторатор был призван в ВСУ личным поваром командира одного из подразделений.

После неудачной попойки, на которой украинский командир не угодил своим гостям приготовленным угощением, бывшего управляющего сетью ресторанов отправили в штурмовики в Сумскую область сказал собеседник агентства

Он добавил, что дальнейшей судьбе бизнесмена неизвестно.