Москва8 нояВести.Молдавия ввела в эксплуатацию линию электропередачи (ЛЭП) Вулканешты – Кишинев, которая позволит направлять в столицу энергию в обход Приднестровья, заявил министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету на церемонии открытия ЛЭП.
Новая линия протяженностью около 158 км связывает электростанцию Вулканешты (400 кВ) с электростанцией в Кишиневе (330 кВ). Она снижает зависимость от энергоузла в Кучургане и укрепляет надежность всей системысказал Жунгиету
Ранее Молдавия ограничила работу Молдавского металлургического завода в Приднестровье, из-за чего тот потерял возможность заниматься экспортом и импортом.
Депутат Госдумы Алена Аршинова отмечала, что экономическая блокада Молдавии против непризнанной республики – это беспредел.