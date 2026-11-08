Молдавия подключила ЛЭП для поставок энергии в Кишинев, минуя Приднестровье

Молдавия начала поставлять электричество в Кишинев в обход Приднестровья Молдавия подключила ЛЭП для поставок энергии в Кишинев, минуя Приднестровье

Москва8 ноя Вести.Молдавия ввела в эксплуатацию линию электропередачи (ЛЭП) Вулканешты – Кишинев, которая позволит направлять в столицу энергию в обход Приднестровья, заявил министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету на церемонии открытия ЛЭП.

Новая линия протяженностью около 158 км связывает электростанцию Вулканешты (400 кВ) с электростанцией в Кишиневе (330 кВ). Она снижает зависимость от энергоузла в Кучургане и укрепляет надежность всей системы сказал Жунгиету

Ранее Молдавия ограничила работу Молдавского металлургического завода в Приднестровье, из-за чего тот потерял возможность заниматься экспортом и импортом.

Депутат Госдумы Алена Аршинова отмечала, что экономическая блокада Молдавии против непризнанной республики – это беспредел.