Москва23 ноя Вести.Власти Молдавии не смогут в ближайшей перспективе добиться поставленной цели — отказаться от русского языка в системе образования. Об этом в эфире Радио Молдова заявил министр образования республики Дан Перчун.

Он признал, что на текущем этапе существует определенное наследие, и процесс перехода не может быть мгновенным.

На данном этапе у нас есть это наследие, и процесс перехода не может произойти за одну ночь приводит его слова радиостанция

Министр также отметил, что отказ от русского языка — это "дискуссия на очень долгий срок, которая сейчас не является перспективной". По его словам, в достижении этой цели он в большей степени рассчитывает на качественное преподавание румынского языка, на предметы на румынском и на открытие классов с обучением на румынском в русских школах.

В 1989 году на волне Перестройки население непризнанного Приднестровья и Гагаузии потребовало закрепить русский как второй государственный язык, на котором говорили почти 90% жителей страны и который был основным для каждого третьего жителя. Тогда эти споры вылились в конфликт в Гагаузии, войну в Приднестровье и привели к расколу страны. После провозглашения независимости республики русский язык, обладавший статусом языка межнационального общения, был обязательным для изучения в школах. Однако в 2014 году по предложению нынешнего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, его причислили к иностранным языкам.

В 2018 году Конституционный суд Молдавии отменил закон "О функционировании языков на территории Республики Молдова" от 1989 года, в котором русский был обозначен как язык межнационального общения. Этот закон обязывал чиновников отвечать на русском как подчиненным, так и представителям СМИ. А в июле нынешнего года в Кишиневе по решению молдавского правительства был закрыт Российский центр науки и культуры.