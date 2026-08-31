Политика Кодряну раскритиковали за претензию к продаже тетрадей из РФ в Молдавии

Прекратите нести чушь: молдавского политика осудили за пост о тетрадях из РФ Политика Кодряну раскритиковали за претензию к продаже тетрадей из РФ в Молдавии

Москва31 авг Вести.Пользователи социальных сетей обрушились с критикой на вице-председателя Национальной молдавской партии Татьяны Кодряну за ее пост с претензией по поводу того, что в местных магазинах продают произведенные в России школьные тетради.

Комментарии под постом молдавского политика писали и на русском, и на румынском языках. Кодряну призвали начать решать более серьезные проблемы страны, чем тетради из России.

Когда вы уже начнете включать мозги и прекратите нести эту чушь. В стране куча нерешенных проблем. Или вам платят за такие посты? А вообще очень правильно, когда дети знают два языка. И только идиоты делают из этого проблему написала одна из пользователей

Другой комментатор выразил удивление тем, что дискуссия ведется не о газе, без которого стране трудно жить, а об обычных школьных тетрадях.

Многие пользователи также напомнили, что в Молдавии есть школы, где преподают на русском языке, поэтому тетради с русским алфавитом необходимы.

Некоторые юзеры обратили внимание властей на то, что молдавским предпринимателям выгоднее везти тетради из России через Белоруссию и Прибалтику, чем напрямую из Румынии, и призвали местных политиков подумать над этим вопросом.