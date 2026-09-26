Во Владивостоке турист прыгнул с о скалы в воду и потерял сознание

Молодой человек потерял сознание после прыжка с мыса Тобизина во Владивостоке Во Владивостоке турист прыгнул с о скалы в воду и потерял сознание

Москва26 сен Вести.Молодой человек прыгнул со скалы в воду и потерял сознание во Владимовстоке. Его вытащили на берег находившиеся там друзья. Об этом сообщает SHOT.

Турист решил прыгнуть с 11-метрового мыса Тобизина прямо в воду. Парень не рассчитал, приложился всем телом о воду и потерял сознание от болевого шока. В этот момент там находились его друзья, которые выловили пострадавшего и перетащили на землю говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Предварительно, после случившегося юношу осматривали медики. Получил ли он какие-либо травмы, не уточняется.