Чаще всего россияне в рамках "Монетной недели" сдавали монеты в 1 и 10 рублей

"Монетная неделя" заканчивается в России Чаще всего россияне в рамках "Монетной недели" сдавали монеты в 1 и 10 рублей

Москва7 ноя Вести.В субботу, 7 ноября, в России заканчивается акция "Монетная неделя", в рамках которой граждане могут поменять мелочь на купюры, памятные монеты, а также попросить зачислить переданную сумму на банковский счет, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей банков-участников акции.

Так, за первые два дня акции в отделениях Россельхозбанка была принята 790 771 монета на общую сумму более 3,7 миллиона рублей, а наиболее востребованным форматом в первые дни акции стал обмен монет на банкноты. Как отметили в банке, чаще всего россияне сдавали монеты номиналом 1 и 10 рублей написали в агентстве

По словам представителя банка "Дом.РФ", в первые дни "Монетной акции" в подразделения кредитной организации передали свыше 40 тысяч монет на общую сумму порядка 140 тысяч рублей. Чаще всего граждане меняли мелочь на банкноты и памятные монеты из недрагоценных металлов.

А посетители "Новиком банка" чаще всего просили зачислить сумму на банковскую карту.