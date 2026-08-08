Москва8 авгВести.Морские пехотинцы ВС России в ходе ночного столкновения на добропольском направлении ликвидировали группу польских наемников, которые воевали в составе Сил специальных операций (ССО) Украины. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий морской пехоты из группировки войск "Центр" с позывным Кабан.
В ходе боя были уничтожены трое польских наемников сил специальных операций. Еще один получил тяжелое ранениесообщил Кабан
Как рассказал заместитель командира второго батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, группа из четырех наемников ночью пыталась незаметно подобраться к российским позициям. Вывод о том, что бойцы были поляками, военнослужащий сделал, услышав их речь.
Как пояснил собеседник агентства, при попытке заговорить с тяжелораненым он обнаружил, что тот изъясняется не на русском и не на украинском языке, и именно по речи военнослужащие определили, что перед ними поляки.
Ранее на этой неделе в зоне СВО был ликвидирован молдавский наемник, которого награждал экс-главком ВСУ Залужный.