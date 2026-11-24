Москва24 нояВести.Тихоокеанскому моржу Мише, живущему в Приморском океанариуме, во вторник, 24 ноября исполнилось 15 лет. В праздничный день его "поздравил" защитник владивостокского хоккейного клуба Марио Грман – спортсмен посвятил Мишу в хоккеисты. Информацию передает пресс-служба океанариума.
Одним из первых именинника поздравил защитник ХК "Адмирал" Марио Грман. Он посвятил Мишу в хоккеисты и подарил ему именное Джерсисказано в сообщении пресс-службы
Личная дата Миши совпала с еще одним праздником – Всемирным днем моржа.
Ранее рыбкам из "Москвариума" устроили "тематическую вечеринку" на Тыквенный Спас. По словам представителей пресс-службы океанариума, в аквариум для них погрузили большую тыкву. Рыбы заглядывали внутрь, плавали вокруг нее и "с удовольствием пробовали угощение".