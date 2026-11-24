Массаж в 10 рук сделали моржу Мише из Приморского океанариума в день рождения

Моржу Мише из Приморья подарили на день рождения морской торт и сеанс массажа Массаж в 10 рук сделали моржу Мише из Приморского океанариума в день рождения

Москва24 ноя Вести.Тихоокеанскому моржу Мише из Приморского океанариума подарили на день рождения сеанс массажа, морской торт и леденец с тем же составом. Об этом сообщает ИС "Вести".

Как рассказал один из тренеров, в природе моржи обсасывают дно, поэтому с леденцом Миша всегда долго играет – это занятие на 15-20 минут.

Утренний массаж имениннику делали в 10 рук – его разминали сразу 5 человек.

Во вторник, 24 ноября, Мише исполнилось 15 лет – по меркам моржов, он еще очень молод, ведь они могут жить до 50 лет. Как рассказала Нина, которая была одним из первых тренеров Миши, парень всегда был способным и любвеобильным.

Один из первых элементов — это ласт. На свисток он уже реагировал и к рукам был приучен. Ему были интересны особенно девушки, он очень к ним тянулся, такой ловелас рассказала Нина

Теперь из любознательного моржонка Миша вырос в настоящего артиста с характером и харизмой. Именинника поздравил в том числе защитник владивостокского хоккейного клуба Марио Грман – он посвятил Мишу в хоккеисты.