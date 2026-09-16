Водители, обвиняемые по делу об атаке на аэродромы, освобождены из-под стражи

Мосгорсуд освободил водителей фур, обвиняемых по делу об атаке на аэродромы Водители, обвиняемые по делу об атаке на аэродромы, освобождены из-под стражи

Москва16 сен Вести.Мосгорсуд освободил из-под стражи четырех водителей грузовых автомобилей, которые проходят обвиняемыми по делу об атаке на военные аэродромы России с применением беспилотников в прошлом году, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Суд изменил меру пресечения Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину с содержания под стражей на запрет определенных действий рассказал источник агентства

Адвокат Зайцева Оксана Ольгердт подтвердила, что мера пресечения ее подзащитному смягчена.

После завершения расследования Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и отправила дело на доследование. СК вышел в Мосгорсуд с ходатайством о продлении водителям содержания под стражей, однако суд принял иное решение.

По данным следствия, дальнобойщики Меркурьев, Зайцев, Рюмин и Канурин перевозили в фурах FPV-дроны, предназначавшиеся для атак военных аэродромов в нескольких регионах РФ. Дроны были спрятаны в крышах перевозимых в фурах каркасных домов. Российские аэродромы были атакованы 1 июня 2025 года. Операция получила название "Паутина".

Следствие считает, что водители грузовиков входили в группу уроженцев Украины Артема и Екатерины Тимофеевых, которых завербовали СБУ для совершения терактов в России.

Дальнобойщикам предъявлены обвинения в перевозке взрывчатых устройств организованной группой, а также теракте, повлекшем значительный ущерб. Они своей вины не признают.