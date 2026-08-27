Москва27 авг Вести.Московский городской суд в четверг, 27 августа, пересмотрит приговор основателю ChronoPay Павлу Врублевскому, получившему 10 лет колонии за хищение 535 тысяч рублей у клиентов Сбербанка и неправомерный оборот платежей более чем на 400 миллионов рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Врублевского и других назначено на 27 августа в 11.30 утра уточнила собеседница агентства

В октябре прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил Врублевского к 10 годам колонии и штрафу в 1,5 млн рублей. Врублевский возглавлял компанию, которая претендовала на заключение посреднического контракта с "Аэрофлотом" при продаже электронных билетов. Он обвиняется в том, что решил устранить конкурента — компанию "Ассист" — организацией атаки на ее интернет-ресурсы и срывом продаж билетов.

Вместе с ним по делу проходили сотрудники компании Алексей Беляев и Матвей Ведяшкин и директор ООО "Вангуд" Надежда Акимова. По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей. Никто из подсудимых свою вину не признал.