Исполнитель убийства в Москве в 2012 году получил 24-летний срок

Мосгорсуд приговорил мужчину к 24 годам колонии за давнее убийство Исполнитель убийства в Москве в 2012 году получил 24-летний срок

Москва16 сен Вести.Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор ранее судимому 49-летнему Аслану Хагундокову, признанному виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает столичная прокуратура в мессенджере MAX.

Суд приговорил Хагундокова к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года говорится в публикации

Убийство было совершено в ноябре 2012 года. Хагундоков вместе с соучастником проследили за жертвой, "доведя" его с работы до дома на Садовой-Спасской улице в Москве, после чего во дворе дома напали на мужчину, нанесли ему ножевые ранения и скрылись. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

Мосгорсуд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда.