"Инвестор" с сайта знакомств обманул медсестру из Норильска почти на 6 млн руб.

Мошенники обманули медсестру из Норильска на "инвестициях" почти на 6 млн рублей "Инвестор" с сайта знакомств обманул медсестру из Норильска почти на 6 млн руб.

Москва19 сен Вести.Медсестра из Норильска лишилась 5,95 млн рублей после знакомства в соцсети с "инвестором", сообщается в MAX-канале прокуратуры Красноярского края.

По данным ведомства, 36-летняя женщина в июле этого года познакомилась с мужчиной в соцсети, он рассказал, что занимается инвестициями. Предложил попробовать и ей. Женщина установила приложение, зарегистрировалась и начала "инвестировать". На экране все выглядело убедительно: сделки проходили, сумма на "инвестиционном счете достигла 25 тысяч долларов. Но вывести их оказалось невозможно. Новый знакомый "помогал" ей с выводом денег. Для этого понадобилась "страховка", "кредитное плечо".

С августа по сентябрь женщина перечислила на указанные ей счета в общей сложности 5,95 млн рублей говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.