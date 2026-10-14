Москалькова рассказала о задачах на посту полпреда Госдумы в КС Москалькова рассказала о задачах в качестве полпреда Госдумы в КС

Москва14 окт Вести.Парламентарий Татьяна Москалькова назвала честью свое назначение полпредом Госдумы в Конституционном суде РФ. О своих задачах в этом статусе она рассказала в комментарии журналисту ИС "Вести" Валентине Никольской.

Большая честь, что Государственная Дума доверила мне быть полномочным представителем в Конституционном Суде. И главная задача — это представлять и отстаивать позицию ГД по законам, которые оказались предметом рассмотрения Конституционного Суда. Но отстаивать не любой ценой, а объективно и с аргументами, которые могли бы высокий суд убедить в нашей позиции сказала она

Москалькова отметила, что закон представляет собою живую материю.