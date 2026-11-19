Врачи в Москве удалили пациенту паховую грыжу в 0,5 м с 3 л жидкости внутри

Московские врачи спасли пациента с полуметровой грыжей с тремя литрами жидкости Врачи в Москве удалили пациенту паховую грыжу в 0,5 м с 3 л жидкости внутри

Москва19 ноя Вести.Паховую грыжу размером 40 на 50 см удалили пациенту хирурги ГКБ им. Вересаева, сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы в мессенджере МАХ.

Когда мужчина поступил в больницу, выяснилось, что через паховый канал под кожу вышла часть кишечника, а внутри скопилось около трех литров жидкости.

Операция длилась почти три часа: это одно из самых сложных вмешательств в абдоминальной хирургии. Ткани в области грыжи были покрыты рубцами, поэтому действовать нужно было особенно аккуратно. Мы вернули кишечник в брюшную полость, а ослабленный паховый канал укрепили специальной сеткой — она работает как прочная заплатка рассказал хирург Александр Бородин

Спустя три дня после успешной операции пациента выписали домой, восстанавливаться под контролем врачей.