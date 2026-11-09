Московские врачи провели операцию мужчине, у которого в горле выросли волосы

В Москве врачи помогли мужчине, у которого в горле выросли волосы Московские врачи провели операцию мужчине, у которого в горле выросли волосы

Москва9 ноя Вести.Московские врачи помогли 49-летнему мужчине, в горле которого выросли волосы до 5 сантиметров. В НИКИО им. Свержевского мужчина обратился с жалобой на кашель и трудности с дыханием и глотанием. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения столицы в MAX.

Ранее пациенту удалили в одной из региональных больниц опухоль гортани. После этого мужчина дышал через специальное отверстие в шее (трахеостому), которую спустя время закрыли участком собственной кожи.

Со временем на этом участке стали прорастать волосяные луковицы и мешать пациенту.

Волосы были длиной от 3 до 5 см. Это достаточно редкое, но возможное последствие закрытия трахеостомы кожным лоскутом. Мы провели многоэтапную операцию: сначала удалили участок кожи вместе с луковицами и на время снова сформировали трахеостому. Позже трубку из нее извлекли, и отверстие затянулось само приводятся слова руководителя оториноларингологического отделения № 7, д.м.н. Елены Кирасировой

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо.