Москва9 нояВести.Московские врачи помогли 49-летнему мужчине, в горле которого выросли волосы до 5 сантиметров. В НИКИО им. Свержевского мужчина обратился с жалобой на кашель и трудности с дыханием и глотанием. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения столицы в MAX.
Ранее пациенту удалили в одной из региональных больниц опухоль гортани. После этого мужчина дышал через специальное отверстие в шее (трахеостому), которую спустя время закрыли участком собственной кожи.
Со временем на этом участке стали прорастать волосяные луковицы и мешать пациенту.
Волосы были длиной от 3 до 5 см. Это достаточно редкое, но возможное последствие закрытия трахеостомы кожным лоскутом. Мы провели многоэтапную операцию: сначала удалили участок кожи вместе с луковицами и на время снова сформировали трахеостому. Позже трубку из нее извлекли, и отверстие затянулось самоприводятся слова руководителя оториноларингологического отделения № 7, д.м.н. Елены Кирасировой
На данный момент мужчина чувствует себя хорошо.