Москвич лишился сейфа и 9,5 млн после "онлайн-обыска" квартиры "Онлайн-обыск" квартиры лишил москвича 9,5 млн рублей

Москва17 окт Вести.Полиция задержала в Филевском парке 18-летнего соучастника мошенников, который помог обчистить квартиру под предлогом помощи родственникам. Об этом сообщает в MAX пресс-служба московской полиции.

18-летнему парню позвонили "сотрудники ведомств" и рассказали, что нужно помочь попавшим в беду родственникам, а для этого срочно "задекларировать" сбережения и провести "онлайн-обыск" квартиры. Юноша согласился и оставил ключ от жилища на паркинге дома.

Когда семья вернулась, их ждал шок: сейф распилен, денег нет. Ущерб — более 9,5 млн рублей сказано в сообщении

Полицейские выяснили, что по указанию кураторов парень купил пилу для вскрытия сейфа, а похищенные деньги передал куратору.

Возбуждено уголовное дело. Молодого человека отправили под домашний арест. В настоящее время полиция ищет остальных участников преступления.