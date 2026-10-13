В Одинцово задержали москвича, укравшего сейф из дома по указанию мошенников

В Одинцово парень вынес сейф из частного дома по указанию мошенников В Одинцово задержали москвича, укравшего сейф из дома по указанию мошенников

Москва13 окт Вести.В Одинцовском городском округе полицейские задержали москвича, пытавшегося похитить сейф из частного дома. 19-летний парень действовал под влиянием телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба полиции Подмосковья.

Сообщение о подозрительном шуме в частном доме поступило в отдел полиции от местной жительницы.

Сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя Москвы, пытавшегося вынести из жилища сейф. При личном его досмотре обнаружены и изъяты гвоздодер, кувалда и болгарка сказано в сообщении ведомства в MAX

Задержанный пояснил, что действовал по указанию телефонных мошенников, которые представились сотрудниками спецслужб и убедили его в том, что его подозревают в сотрудничестве с экстремистскими организациями и пособничестве ВСУ. Кроме того, аферисты сообщили юноше, что в приложении "Госуслуги" есть доверенность на передачу его денег преступнику.

Лжеполицейские предложили молодому человеку ездить по указанным адресам, вскрывать сейфы и забирать из них ценности. Согласившись, юноша приобрел инструменты и выехал на задание в село Козино Одинцовского городского округа. Далее под видеоконтролем молодой человек прошел через незапертую калитку, взял под елью ключи от дома, открыл ими входную дверь. Поскольку вскрыть сейф у него не получилось, он решил вынести его из дома через запасной выход.

Вернувшись за забытым повербанком, при повторном выходе из строения он был задержан сотрудниками полиции отметила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

Она уточнила, что ключи от дома под ель положила несовершеннолетняя дочь заявительницы, действовавшая под психологическим давлением мошенников.

В отношении подозреваемого следователем СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение.

Фигурант помещен под домашний арест.