Москва12 нояВести.Женщина из столичного района Отрадное решила сэкономить на визите к стоматологу и решила отбелить зубы в домашних условиях. Рилсы в интернете обещали белоснежную улыбку после нанесения 3% перекиси водорода, однако эксперимент едва не стоил 42-летней женщине жизни.
Как выяснил SHOT, она нанесла раствор перекиси ватной палочкой, но не рассчитала дозу и распылила средство в полости рта, после чего у нее началась аллергическая реакция.
Через некоторое время у женщины отекли губы, язык, ей стало тяжело глотать и дышать, голос изменился. Она в панике вызвала скоруюсказано в сообщении
Пострадавшую увезли в больницу, где диагностировали химический ожог слизистой и отек мягких тканей.