Москвичка чуть не задохнулась, наслушавшись советов из сети по отбеливанию зубов

Москвичка послушала советы из сети по отбеливанию зубов и чуть не задохнулась Москвичка чуть не задохнулась, наслушавшись советов из сети по отбеливанию зубов

Москва12 ноя Вести.Женщина из столичного района Отрадное решила сэкономить на визите к стоматологу и решила отбелить зубы в домашних условиях. Рилсы в интернете обещали белоснежную улыбку после нанесения 3% перекиси водорода, однако эксперимент едва не стоил 42-летней женщине жизни.

Как выяснил SHOT, она нанесла раствор перекиси ватной палочкой, но не рассчитала дозу и распылила средство в полости рта, после чего у нее началась аллергическая реакция.

Через некоторое время у женщины отекли губы, язык, ей стало тяжело глотать и дышать, голос изменился. Она в панике вызвала скорую сказано в сообщении

Пострадавшую увезли в больницу, где диагностировали химический ожог слизистой и отек мягких тканей.