Москва20 сенВести.С момента запуска Московского продюсерского центра (Моспродюсер) его участниками стали более 255 тысяч человек. Об этом рассказала ИС "Вести" директор центра Екатерина Янкина.
Моспродюсер запустили в 2014 году. В его задачи входит поиск, поддержка и продвижение талантливых людей в области культуры: от музыкантов до художников.
Мы провели более 150 проектов, реализовали за это время более 140 тысяч мероприятий, а участниками наших проектов стали более 255 тысяч человек. И эта цифра для нас ключевая, потому что главная цель и главный объект всей нашей деятельности был и остается человек. Люди — наша главная ценностьподчеркнула Екатерина Янкина
Центр проводит конкурс композиций в рамках проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках". Услышать песни резидентов Моспродюсера можно из динамиков зеленых зон. Плейлист проекта звучит в каждом третьем столичном парке. Конкурс композиций проходит дважды в год.
Наш проектный офис и музыкальная команда отбирают заявки со всей страны, ограничений тут нет, потому что на отбор никто не приезжает. Экспертное жюри в заочном формате все это проверяет. И, что интересно, к нам в этом году присоединились новые регионы… Белгородская область к нам присоединилась в этом году, и мы всегда пытаемся расширять нашу географию плейлистадобавила руководитель центра
С 2026 года проект работает круглый год: летний и зимний плейлисты последовательно сменяют друг друга, сезонных перерывов больше нет.