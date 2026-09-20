Моспродюсер организовал более 140 тыс. мероприятий в столице В столице провели более 140 тыс. мероприятий при участии Моспродюсера

Москва20 сен Вести.С момента запуска Московского продюсерского центра (Моспродюсер) его участниками стали более 255 тысяч человек. Об этом рассказала ИС "Вести" директор центра Екатерина Янкина.

Моспродюсер запустили в 2014 году. В его задачи входит поиск, поддержка и продвижение талантливых людей в области культуры: от музыкантов до художников.

Мы провели более 150 проектов, реализовали за это время более 140 тысяч мероприятий, а участниками наших проектов стали более 255 тысяч человек. И эта цифра для нас ключевая, потому что главная цель и главный объект всей нашей деятельности был и остается человек. Люди — наша главная ценность подчеркнула Екатерина Янкина

Центр проводит конкурс композиций в рамках проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках". Услышать песни резидентов Моспродюсера можно из динамиков зеленых зон. Плейлист проекта звучит в каждом третьем столичном парке. Конкурс композиций проходит дважды в год.

Наш проектный офис и музыкальная команда отбирают заявки со всей страны, ограничений тут нет, потому что на отбор никто не приезжает. Экспертное жюри в заочном формате все это проверяет. И, что интересно, к нам в этом году присоединились новые регионы… Белгородская область к нам присоединилась в этом году, и мы всегда пытаемся расширять нашу географию плейлиста добавила руководитель центра

С 2026 года проект работает круглый год: летний и зимний плейлисты последовательно сменяют друг друга, сезонных перерывов больше нет.