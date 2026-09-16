Лодка из России незаконно заплыла в Финляндию, где пробыла меньше минуты

Моторная лодка из России на несколько секунд заплыла в Финляндию Лодка из России незаконно заплыла в Финляндию, где пробыла меньше минуты

Москва16 сен Вести.В Финляндии пограничники расследуют инцидент с незаконным пересечением границы со стороны РФ, сообщает издание "Фонтанка".

По их данным, неизвестный на небольшой моторной лодке зашел из России в территориальные воды Финляндии, а затем почти сразу развернулся обратно отмечается в публикации

По словам руководителя расследования Морской погранохраны Финского залива Юхо Силланпяя, на финской стороне лодка находилась меньше минуты.

Ситуация имела место 14 сентября в восточной части Финского залива в районе Виролахти.

Кто управлял лодкой, пока неизвестно. Не установлено и гражданство нарушителя. Ни сам он, ни его судно пока не обнаружены.