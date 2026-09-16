Москва16 сенВести.В Финляндии пограничники расследуют инцидент с незаконным пересечением границы со стороны РФ, сообщает издание "Фонтанка".
По их данным, неизвестный на небольшой моторной лодке зашел из России в территориальные воды Финляндии, а затем почти сразу развернулся обратноотмечается в публикации
По словам руководителя расследования Морской погранохраны Финского залива Юхо Силланпяя, на финской стороне лодка находилась меньше минуты.
Ситуация имела место 14 сентября в восточной части Финского залива в районе Виролахти.
Кто управлял лодкой, пока неизвестно. Не установлено и гражданство нарушителя. Ни сам он, ни его судно пока не обнаружены.