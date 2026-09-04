Мультимиллионер решил продать бизнес и уйти в монахи Мультимиллионер из Таиланда Аккарасриюк решил продать бизнес и уйти в монахи

Москва4 сен Вести.В Таиланде основатель популярного бренда мороженого Hawell's Сирипонг Аккарасриюк решил продать бизнес за 165 миллионов батов (почти 434 млн руб.) и уйти в монахи. Об этом сообщило издание AsiaOne.

Аккарасриюк также пообещал дать пять миллионов батов (13,1 млн руб.) тому, кто найдет покупателя. Сделка включит в себя земельный участок, офис и завод Hawell's, а также сам бренд, рецепты мороженого и другое.

Как заявил Аккарасриюк, решение о том, чтобы полностью посвятить себя буддизму он принял еще 15 лет назад. Оставить социальную и семейную жизнь мультимиллионер планирует через два года. Это время он хочет потратить на покупку земли и обустройство места для медитаций.

Сирипонг Аккарасриюк основал бренд Hawell's в 1999 году. Он быстро завоевал популярность, более 20 точек Hawell's работали в крупнейших торговых центрах Бангкока и в соседних провинциях. Но позже международные конкуренты стали вытеснять бизнес Аккарасриюка. В итоге в 2014 году закрылась его последняя торговая точка. Однако в 2023 году он открыл свой магазин, который снова стал популярным.