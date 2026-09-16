Москва16 сен Вести.Международный уголовный суд (МУС) постановил оставить бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте под стражей. Об этом заявили в пресс-службе суда.

Решение было принято в рамках второго пересмотра судом вопроса о содержании Дутерте под стражей.

Палата предварительного производства МУС постановила, что обвиняемый должен оставаться под стражей говорится в постановлении, распространенном судом

Власти Филиппин передали под стражу МУС Дутерте 12 марта 2025 года. Основанием для задержания экс-президента послужил ордер по подозрению в ответственности за массовые убийства, пытки и изнасилования во время "войны с наркотиками" на Филиппинах в 2011-2019 годах.