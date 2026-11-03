Музею "преступлений коммунизма" в Эстонии не хватило денег на экспозицию Музей "преступлений коммунизма" в Эстонии заявил о нехватке финансирования

Москва3 ноя Вести.Администрация музея так называемых "преступлений коммунизма" в Эстонии заявила о нехватке финансирования. Учреждение еще даже не открылось. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Музей должен появиться в Таллине в бывшей Батарейной тюрьме. Экспозиция должна была занять пять тысяч квадратных метров, но на реализацию проекта не хватает средств.

Музей из-за сокращения бюджета был вынужден исключить из экспозиции аудиогид и тематическую зону, посвященную Холокосту, сократив примерно на 35% все содержание своей экспозиции говорится в сообщении

Ранее глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что россияне не прошли процесс "десталинизации". В РФ упрекнули Таллин и другие страны Прибалтики в культивировании русофобии.