Москва3 нояВести.Администрация музея так называемых "преступлений коммунизма" в Эстонии заявила о нехватке финансирования. Учреждение еще даже не открылось. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.
Музей должен появиться в Таллине в бывшей Батарейной тюрьме. Экспозиция должна была занять пять тысяч квадратных метров, но на реализацию проекта не хватает средств.
Музей из-за сокращения бюджета был вынужден исключить из экспозиции аудиогид и тематическую зону, посвященную Холокосту, сократив примерно на 35% все содержание своей экспозицииговорится в сообщении
Ранее глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что россияне не прошли процесс "десталинизации". В РФ упрекнули Таллин и другие страны Прибалтики в культивировании русофобии.