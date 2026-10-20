Москва20 окт Вести.Муж телеведущей Анфисы Чеховой Александр Златопольский признался в беседе с NEWS.ru, что заключил с ней брачный договор для безопасности. На церемонии вручения премии журнала FB "Люди года - 2026" он уточнил, что подписание документа - совместное решение.

У нас все равнозначно. Есть много примеров, когда с супругом что-то случается, а у жены потом начинаются проблемы. Я все-таки работаю с большими деньгами как кинопродюсер рассказал Златопольский

Кроме того, Златопольский поделился, что недавно их семья переехала в новый дом. В настоящее время супруги заняты обустройством жилища.

Мы давно хотели переехать в дом побольше, в соседний поселок, где классная атмосфера. Мы его арендуем сказал он

Александр отметил, что у него есть юридическое образование. Он считает, что брачный договор следует заключить каждой паре.