Муж Камалы Харрис не хочет, чтобы она баллотировалась в президенты США WSJ: муж Камалы Харрис не хочет ее участия в выборах президента США

Москва10 окт Вести.Муж бывшего вице-президента США Камалы Харрис Даг Эмхофф не хочет, чтобы его супруга вновь баллотировалась в президенты. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, также Харрис столкнулась со скепсисом спонсоров - некоторые из них прямо заявили, что новая попытка стать президентом для нее "малоперспективна".

Пока бывший вице-президент Камала Харрис закладывает основу для возможной... президентской кампании, ее муж в частных беседах говорил некоторым людям, что предпочел бы, чтобы она не баллотировалась говорится в публикации

Сама Харрис сообщила, что полностью сосредоточена на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре, а потому пока не решила, будет ли выдвигаться на президентский пост.

Я не решила, буду ли баллотироваться снова. Я искренне считаю, что 2028-й год не будет иметь значения, если мы не пройдем 2026-й сказала бывший вице-президент США

Камала Харрис была кандидатом в президенты США в 2024 году, ее соперником стал Дональд Трамп. Харрис проиграла выборы и показала на них худший результат для Демпартии США за последние 20 лет.