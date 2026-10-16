В Екатеринбурге мужчина избил беременную жену на парковке поликлиники

Мужчина избил беременную жену из-за забытой обменной карты в Екатеринбурге В Екатеринбурге мужчина избил беременную жену на парковке поликлиники

Москва16 окт Вести.Мужчина избил беременную жену на парковке поликлиники в Екатеринбурге. Об этом сообщает e1.ru.

По данным издания, поводом для такой жестокости стало то, что женщина забыла обменную карту.

На парковке поликлиники Сыромолотова, 19 на ЖБИ таджик избивал свою беременную жену из-за того, что она забыла обменную карту. Избиения продолжались минут 10 цитирует очевидицу издание

Первые удары были нанесены на улице, затем пара села в машину. Там рукоприкладство продолжилось. Полиция проведет проверку по факту произошедшего.