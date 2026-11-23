Москва23 нояВести.Житель Ульяновска избил жену и устроил погром в доме, видео семейного конфликта опубликовала в MAX пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.
Как рассказали в полиции, ссора вспыхнула после того, как во время совместных посиделок с алкоголем женщина предложила супругу официально устроиться на работу.
Это разозлило "домашнего боксера" и он несколько раз ударил супругу по голове и рукам. Затем разбил в квартире окно, люстру и сломал телевизорговорится в заявлении ведомства
В настоящее время фигурант задержан, возбуждено уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия.