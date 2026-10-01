Москва1 октВести.Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в MAX о задержании мужчины, который ранил четырех человек в Ленинградской области.
Подозреваемый ударил ножом четырех человек в общежитии в дереве Вистино. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация, один из пациентов находится в тяжелом состоянии.
Полицейские установили, что нападавший завладел ключами от автомобиля одного из пострадавших и скрылся на нем с места происшествия. Однако далеко уехать он не смог – машина съехала в кюветговорится в заявлении
Злоумышленник пытался спрятаться в лесу, по его периметру были выставлены полицейские посты. Беглеца с ножом в руках заметили сотрудники Госавтоинспекции, при задержании стражам порядка пришлось произвести несколько выстрелов вверх.
В настоящее время мужчина находится под стражей, возбуждены уголовные дела по статьям о об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и применении насилия в отношении представителя власти.