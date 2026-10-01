Полиция со стрельбой задержала порезавшего 4 человек в общежитии в Ленобласти

Мужчина ранил четырех человек в Ленобласти и был задержан полицией Полиция со стрельбой задержала порезавшего 4 человек в общежитии в Ленобласти

Москва1 окт Вести.Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в MAX о задержании мужчины, который ранил четырех человек в Ленинградской области.

Подозреваемый ударил ножом четырех человек в общежитии в дереве Вистино. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация, один из пациентов находится в тяжелом состоянии.

Полицейские установили, что нападавший завладел ключами от автомобиля одного из пострадавших и скрылся на нем с места происшествия. Однако далеко уехать он не смог – машина съехала в кювет говорится в заявлении

Злоумышленник пытался спрятаться в лесу, по его периметру были выставлены полицейские посты. Беглеца с ножом в руках заметили сотрудники Госавтоинспекции, при задержании стражам порядка пришлось произвести несколько выстрелов вверх.

В настоящее время мужчина находится под стражей, возбуждены уголовные дела по статьям о об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и применении насилия в отношении представителя власти.