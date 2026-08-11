Гольфист в США выжил после удара молнии в руку

Мужчина в США выжил после попадания молнии в руку во время игры в гольф Гольфист в США выжил после удара молнии в руку

Москва11 авг Вести.Гольфист в американском штате Огайо остался жив после удара молнии ему в руку. Об этом рассказал американский метеоролог Мэтт Девитт в соцсети X.

К публикации он прикрепил видеозапись инцидента.

В мужчину ударила молния, пока он снимал грозу на поле для гольфа в Цинциннати написал метеоролог

Пострадавший, как уточнил Дэвитт, в разговоре с ним отметил собственное "невероятное везение".

Ранее футболист погиб от удара молнии в Таиланде во время матча регионального турнира Golok FA Cup 2026. Еще девять человек пострадали.