Москва11 авгВести.Гольфист в американском штате Огайо остался жив после удара молнии ему в руку. Об этом рассказал американский метеоролог Мэтт Девитт в соцсети X.
К публикации он прикрепил видеозапись инцидента.
В мужчину ударила молния, пока он снимал грозу на поле для гольфа в Цинциннатинаписал метеоролог
Пострадавший, как уточнил Дэвитт, в разговоре с ним отметил собственное "невероятное везение".
Ранее футболист погиб от удара молнии в Таиланде во время матча регионального турнира Golok FA Cup 2026. Еще девять человек пострадали.