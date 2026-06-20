Напавший на ТЦ в Краснодаре обошел металлоискатели через пункт быстрого питания

Мужчина вошел в краснодарский ТЦ через пункт быстрого питания Напавший на ТЦ в Краснодаре обошел металлоискатели через пункт быстрого питания

Москва20 июн Вести.Совершившему нападение на торговый центр West Mall молодому человеку удалось миновать металлоискатели через пункт быстрого питания. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, в этом помещении металлоискателей не установлено.

Он вошел в помещение торгового центра через пункт быстрого питания – это дополнительный вход в торговый центр говорится в материале

Подчеркивается, что на главном входе металлоискатели установлены. Также уточняется, что 19-летний нападавший спрятал нож, согласно предварительным данным, в рюкзаке или куртке.

Ранее сообщалось, что в связи с происшествием в краснодарском ТЦ прокуратура проверит соблюдение правил безопасности.