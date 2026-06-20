Москва20 июнВести.Совершившему нападение на торговый центр West Mall молодому человеку удалось миновать металлоискатели через пункт быстрого питания. Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, в этом помещении металлоискателей не установлено.
Он вошел в помещение торгового центра через пункт быстрого питания – это дополнительный вход в торговый центрговорится в материале
Подчеркивается, что на главном входе металлоискатели установлены. Также уточняется, что 19-летний нападавший спрятал нож, согласно предварительным данным, в рюкзаке или куртке.
Ранее сообщалось, что в связи с происшествием в краснодарском ТЦ прокуратура проверит соблюдение правил безопасности.