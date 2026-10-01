Need To Know: в Мексике индейцы майя сожгли мужчину и женщину за колдовство

Мужчину и женщину сожгли в Мексике после обвинений в колдовстве Need To Know: в Мексике индейцы майя сожгли мужчину и женщину за колдовство

Москва1 окт Вести.В Мексике коренные жители обвинили 50-летнего мужчину и его возлюбленную в колдовстве, после чего сожгли. Об этом сообщило издание Need To Know.

Преступление произошло 22 сентября в общине Лас-Таситас, штат Чьяпас. Там проживает народ цельтали, который входит в группу народов майя.

Как следует из материала, 50-летний мужчина по имени Николас занимался народным целительством. Правоохранители выясняют точную причину преступления. По одной из версий, мужчина помогал местным жителям, но после лечения они почувствовали себя хуже и заподозрили его в колдовстве. По другой версии, пару сочли ответственной за смерть местного жителя.

По данным издания, пару удерживали несколько часов, в течение этого времени мужчина и женщина подверглись избиению. После этого их сожгли. Происходящее очевидцы снимали на камеры мобильных телефонов.

В деле разбираются сотрудники прокуратуры штата, включая прокурора по делам коренных народов. Устанавливаются все причастные к преступлению лица.