Мужчину в Калифорнии арестовали за призывы к свержению власти Американец через соцсети призывал к "революции" и угрожал полицейским

Москва24 ноя Вести.Представители правоохранительных органов штата Калифорния арестовали мужчину, который призывал к свержению действующего правительства США и угрожал сотрудникам Иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Об этом сообщили в прокуратуре штата.

Как пояснили правоохранители, 37-летний Леонард Майкл Фьерро из Хасиенда-Хайтс распространял свои угрозы и противоправные призывы через социальные сети.

Он использовал соцсети для угроз насилием в отношении сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), призывов к вооруженным нападениям на гособъекты и побуждения людей к участию в насильственной революции против властей США сказано в сообщении ведомства

Так, в одной из своих публикаций Фьерро, предположительно, призывал своих последователей собраться 5 ноября 2026 года у зданий ICE, Конгресса, Белого дома и других правительственных объектов, чтобы "взять в руки оружие" и "свергнуть" правительство. Кроме того, Фьерро, по мнению силовиков, призывал к штурму центра обработки данных ICE в городе Аделанто и требовал освободить заключенных из одной из тюрем для нелегалов.

Следователи выяснили, что Фьерро владел огнестрельным оружием и недавно приобрел порядка 700 патронов 9-миллиметрового калибра. В ходе обыска в доме и автомобиле Фьерро было изъято оружие, заряженные магазины и сотни патронов, бронежилет, GPS-трекеры, болторезы, цифровые устройства и другое оборудование.

Также они обнаружили видеозапись, на которой Фьерро говорит о своей скорой смерти, оставляет инструкции для членов своей семьи и заявляет, что мечтает быть найденным "изрешеченным пулями".

Задержанному предъявили обвинение в распространении угроз с использованием средств связи между штатами США. Если вина Фьерро будет доказана, ему может грозить наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее Секретная служба США подтвердила задержание вооруженного иммигранта у Белого дома.