Москва26 сен Вести.Джазовый музыкант Виталий Золотов рассказал, что его семья вернулась в Россию после долгой миграции, поскольку они перестали доверять политикам в Германии и ощущали давление из-за нежелания публично выступать против России. Об этом он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

По словам Золотова, он всегда ощущал себя русским, хотя вырос в Восточной Украине.

Я всегда был русским. То есть я к Украине, как-как вам сказать, я там вырос, да, но это Восточная Украина при Советском Союзе. В общем-то, если меня спрашивают: "Ты откуда?" Я говорю: "Я говорю, что я, в общем-то, русский еврей советского воспитания". При Советском Союзе я ходил в школу, то есть в девяносто первом году, когда это все вот развалилось, тогда потихонечку начали вводить украинский язык. Для меня [украинский язык] был как английский, то есть два раза в неделю. Вся школа по-русски, а, соответственно, украинский язык – два раза в неделю, как и английский был заявил Золотов

Музыкант объяснил свое решение покинуть Германию.

Мы раньше были очень довольны страной, в которой мы находились. Но это изменилось кардинально. То есть я перестал доверять просто политикам в стране, в которой я живу, в Германии, в частности. Вот и все, ни единому слову. То есть перестал верить просто рассказал Золотов

Супруга музыканта, пианистка Дарья Чайковская, в свою очередь, рассказала о давлении, с которым семье пришлось столкнуться в Европе.

Никто на законном основании, естественно, ничего не требует. Но просто замечаешь, что с тобой перестают иметь дело. То есть от тебя ожидается какого-то выступления. И даже опять же, если ты ничего не говоришь и говоришь, что "я не хочу высказывать сейчас никакого мнения", ты уже все равно вышел из этого поля. То есть, даже какие-то, какие-то, я не знаю, совершенно нейтральные вещи – они уже не рассчитываются. То есть ты должен был выступить против России. Сказать, что мне стыдно, я не поддерживаю. И пойти, так сказать, желательно, на демонстрацию с флагами. Некоторые там на колени вставали, я знаю. Вот. И, в принципе, мне это, как человеку, мне это очень претит. Не люблю никаких громких заявлений в принципе вообще по жизни. Я не за лозунги поделилась Чайковская

Пианистка призналась, что в какой-то момент почувствовала настолько сильное давление, из-за чего поняла, что хочет вернуться на родину.