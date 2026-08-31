Москва31 авгВести.Французский политик Франсуа Фийон, занимавший пост премьера в 2007-2012 годах, заявил, что полный отказ от диалога с Россией является ошибкой властей Франции.
Фийон дал интервью подкасту Legend, его слова приводит ТАСС.
Я все еще считаю, что мы совершаем серьезную ошибку, закрывая двери и каналы контакта с Россиейсказал экс-премьер Франции
Он напомнил об успешном опыте сотрудничества с банковской сфере и производстве автомобилей, указав на работу банка Societe Generale и автоконцерна Renault.
Ранее внук экс-президента Франции, генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что народ Франции не хочет войны с Россией.