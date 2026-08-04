Мясной ресторан во Флориде решил привлечь новых клиентов ужинами голышом Local 10 News: стейк-хаус во Флориде предложил гостям ужины голышом

Москва4 авг Вести.Мясной ресторан Class Soiree Steakhouse в Голливуде (город в штате Флорида, США. — Прим. Ред.) запустил ежемесячные ужины голышом в попытке привлечь больше гостей. О необычной акции сообщил местный телеканал Local 10 News.

Каждый первый понедельник месяца стейк-хаус Class Soiree Steakhouse … проводит вечер, на котором гостям разрешается насладиться вкусным ужином без одежды говорится в сообщении

Придумал эту концепцию шеф-повар и владелец заведения Мурад Али. Таким образом он решил создать ажиотаж и привлечь новых клиентов. По словам Али, на мероприятия такого рода есть спрос, а персонал ресторана обучен и относится к гостям с уважением.

Цена билета для мужчин составляет 250 долларов, для женщин — 150 долларов, пары должны будут заплатить 300 долларов.

Законность такого формата подтвердили городские власти. Как пояснила представитель администрации Джоанн Хасси, мероприятие не нарушает законы, поскольку персонал заведения остается в одежде.