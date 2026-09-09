На 12 лет колонии осужден мужчина, подорвавший авто предпринимателя во Фрязино

На 12 лет осужден мужчина, подорвавший авто предпринимателя во Фрязино На 12 лет колонии осужден мужчина, подорвавший авто предпринимателя во Фрязино

Москва9 сен Вести.Щелковский городской суд приговорил к 12 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафу в размере 205 тыс. рублей Анатолия Молчана, который в феврале устроил подрыв автомобиля предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Мужчина обвинялся по ч. 3 ст. 30 п. "а, в, е" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 1 ст.222.1 (незаконные хранение и ношение взрывных устройств), ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка боеприпасов).

Я рассчитывал, конечно, на более мягкий срок. Я считаю, что я такой срок не заслужил … Я не хотел его убить сказал осужденный ИС "Вести" после вынесения приговора

Анатолий Молчан на почве затяжного соседского конфликта установил под днище автомобиля Nissan Patrol местного предпринимателя самодельное взрывное устройство (СВУ). 10 февраля, когда потерпевший вез своих малолетних детей в детсад и проезжал по ж/д переезду во Фрязино, произошел взрыв. Водитель машины получил травмы, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью.

В ходе обысков у осужденного были обнаружены предметы, похожие на боеприпасы, средства маскировки и подложные автомобильные номера.

Он все это протестировал и спланировал, изобрел это взрывное устройство, прикрепил его заявил потерпевший журналистам

После вынесения приговора супруга и дети Молчана не смогли сдержать слез, передает корреспондент ИС "Вести".

Осужденный намерен обжаловать вердикт.