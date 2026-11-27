Рыбопромысловая компания на Камчатке выплатит штраф 2 млн рублей на взятку

На 2 млн рублей за взятку оштрафовали рыбопромысловую компанию на Камчатке Рыбопромысловая компания на Камчатке выплатит штраф 2 млн рублей на взятку

Москва27 ноя Вести.На Камчатке по постановлению прокурора рыбопромысловая компания оштрафована на 2 млн рублей за передачу взятки, говорится в MAX-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Установлено, что представитель рыбодобывающей организации в 2023 году передал должностному лицу отделения Дальневосточного филиала ФАУ "Российский морской регистр судоходства" на Камчатке 600 тысяч рублей в качестве незаконных вознаграждений за ускоренное и беспрепятственное освидетельствование морских судов компании.

Возбуждены два дела об административном правонарушении (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд признал юрлицо виновным и назначил штраф в размере 2 млн рублей говорится в сообщении

В отношении взяткополучателя и взяткодателя ранее постановлены обвинительные приговоры.