Москва27 нояВести.На Камчатке по постановлению прокурора рыбопромысловая компания оштрафована на 2 млн рублей за передачу взятки, говорится в MAX-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Установлено, что представитель рыбодобывающей организации в 2023 году передал должностному лицу отделения Дальневосточного филиала ФАУ "Российский морской регистр судоходства" на Камчатке 600 тысяч рублей в качестве незаконных вознаграждений за ускоренное и беспрепятственное освидетельствование морских судов компании.
Возбуждены два дела об административном правонарушении (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Суд признал юрлицо виновным и назначил штраф в размере 2 млн рублейговорится в сообщении
В отношении взяткополучателя и взяткодателя ранее постановлены обвинительные приговоры.