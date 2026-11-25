Москва25 нояВести.На Ачинском глиноземном комбинате в Красноярском крае произошел сбой оборудования одного из подразделений, который привел к разливу технической воды на территории предприятия, сообщили NGS24.RU в пресс-службе комбината.
Инцидент случился утром во вторник, 24 ноября.
Причиной аварии стала "просадка напряжения" в электросети.
Информацию о разливе щелочи, которая распространилась в сети, на предприятии не подтвердили.
При этом никто не пострадал, а оборудование было запущено в работу в течение нескольких часов.
Предприятие всегда работает на замкнутом водообороте, влияния на окружающую среду в связи с этим исключено. Ситуация не оказала влияния на обеспечение ресурсами жителей городарассказали изданию в пресс-службе АГК
В настоящее время комбинат работает в штатном режиме.