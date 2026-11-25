На Ачинском глиноземном комбинате произошел сбой оборудования На Ачинском глиноземном комбинате произошел разлив технической воды

Москва25 ноя Вести.На Ачинском глиноземном комбинате в Красноярском крае произошел сбой оборудования одного из подразделений, который привел к разливу технической воды на территории предприятия, сообщили NGS24.RU в пресс-службе комбината.

Инцидент случился утром во вторник, 24 ноября.

Причиной аварии стала "просадка напряжения" в электросети.

Информацию о разливе щелочи, которая распространилась в сети, на предприятии не подтвердили.

При этом никто не пострадал, а оборудование было запущено в работу в течение нескольких часов.

Предприятие всегда работает на замкнутом водообороте, влияния на окружающую среду в связи с этим исключено. Ситуация не оказала влияния на обеспечение ресурсами жителей города рассказали изданию в пресс-службе АГК

В настоящее время комбинат работает в штатном режиме.